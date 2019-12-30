Председатель правления "РЖД" встретился с губернаторами Петербурга и области

На встречах рассмотрели проекты по развитию инфраструктуры пассажирских и грузовых перевозок.

В пятницу, 24 января, председатель "РЖД" Олег Белозеров встретился с губернаторами Петербурга и Ленобласти. Так, на встрече с Александром Бегловым, были рассмотрены проекты по развитию железнодорожного узла в городе. Концепция предполагает строительство северо-восточного и юго-западного обходов для вывода грузового транзита за пределы жилых зон.

Помимо этого, по проекту должны ввести новые маршруты электричек: от Белоострова до Ораниенбаума и от Гатчины до Токсово, а также строительство новых ЖД станций.

С Александром Дрозденко обсудили динамику роста транзитных перевозок и развитие портовых комплексов в разных частях Финского залива. Губернатор ЛО поблагодарил "РЖД" за сохранение тарифов на пригородные перевозки, а также за расширение географии курсирования поездов "Ласточка".

Олег Белозеров отметил, что развивающиеся города Ленинградской области необходимо связывать железнодорожным транспортом, так как он самый экологически чистый.

Ранее мы сообщали, что Александр Беглов проверил качество ремонта поликлиники на Гжатской улице.

Фото: "Вконтакте" / "Российские железные дороги (ОАО "РЖД")"