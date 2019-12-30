Александр Беглов проверил качество ремонта поликлиники на Гжатской улице

Работы завершатся в феврале.

Сегодня, 25 января, губернатор Петербурга Александр Беглов посетил детское поликлиническое отделение №42 Городской поликлиники №118, расположенное на Гжатской улице.

Глава города проверил, как проходит ремонт поликлиники. Ранее Александр Беглов предложил выкрасить стены на этажах в яркие цвета, чтобы дети чувствовали себя в медучреждении как в игровой зоне.

Поликлиника № 42 обслуживает 6500 тысяч тысяч детей. В медучреждении находится кабинет ультразвуковой диагностики, физиотерапевтический кабинет, процедурно-прививочный кабинет, зал лечебной физкультуры, бассейн.

Ранее мы сообщили, что Александр Беглов откроет памятник "Свечу памяти" в Израиле.

Фото: ВКонтакте