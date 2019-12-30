Градоначальник Петербурга встретится в Израиле с ветеранами и блокадниками.

Во вторник, 21 января, стало известно о том, что Александр Беглов откроет памятник "Свечу памяти" в Израиле. Об этом сообщает пресс-служба Смольного.

Отмечается, что на открытии памятника в Иерусалиме также выступит спикер Законодательного собрания Петербурга Вячеслав Макаров.

Градоначальник Петербурга намерен встретиться в Израиле с ветеранами и блокадниками. Отмечается, что там проживает около 1,5 тысячи человек, которые пережили блокаду Ленинграда.

Ранее мы сообщали о том, что власти Петербурга включили матерей с двумя детьми в категорию получателей соцуслуг.

Фото:смольный