Постановление также актуализирует порядок предоставления социальных услуг в отношении бездомных.

Во вторник, 21 января, стало известно о том, что Власти Петербурга включили матерей с двумя детьми в категорию получателей соцуслуг. Об этом заявили в пресс-службе Смольного.

Согласно документу, соцпомощь распространяется на тех матерей, которые воспитывают двух и более детей до 1,5 года, родившихся одновременно. Также новая поправка касается актуализации предоставления социальных услуг в отношении бездомных.

Постановление уже подписал Александр Беглов.

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге трудоспособное население сократилось на 90 тысяч человек.

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