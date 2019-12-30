Количество работающих мигрантов в Северной столице на сегодняшний день не превышает 4% от общей численности трудовых ресурсов города.

Во вторник, 20 января, стало известно о том, что в Смольном прошло совещание, на котором обсудили прогноз социально-экономического развития Северной столицы до 2035 года. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Как оказалось, в настоящее время в Петербурге трудоспособное население сократилось на 90 тысяч человек. По данным экспертов, в городе число трудовых мигрантов не превышает 4%.

Градоначальник Петербурга Александр Беглов заявил, что в городе на Неве необходимо повышать производительность труда и развивать высокотехнологичные секторы экономики.

Ранее мы сообщали о том, что для учителей предложили ввести понятие педагогической тайны.

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