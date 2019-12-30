Для учителей предложили ввести понятие педагогической тайны

За нее будет предусмотрена уголовная ответственность.

Для российских учителей предложили ввести понятие педагогической тайны. С данной инициативой выступила рабочая группа координационного совета по проведению Десятилетия детства. Об этом сообщили "Известия". Воспитателям могут предложить хранить диагнозы и особенности развития детей. Таким образом ее могут сделать аналогичной врачебной. Раскрыть информацию разрешено будет только с согласия родителей.

Подобная мера особенно актуальна с развитием в стране инклюзивного образования. Зачастую родители бояться предоставить необходимую информацию педагогам из-за опасений в огласке. Однако подобные сведения необходимы для выстраивания учебного процесса и установления контакта с ребенком. Тайну предлагается также вводить в отношении семейных секретов, например, связанных с усыновлением. За раскрытие секретов преподавателям может грозить уголовная ответственность. Его могут лишить свободы на срок до двух лет или трех лет рабочей дисквалификации.4

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Фото: Piter.tv

