Антон Дроздов поделился статистикой.

Глава ПФР рассказал об уменьшении числа пенсионеров. По итогам 2019 года назначено более миллиона пенсий, из которых 830 тысяч - по старости. На заслуженный отдых после работы вышло на 355 тысяч человек меньше, чем до повышения пенсионного возраста. Об этом заявил Антон Дроздов "Российской газете".

В 2020 году отложится выход на пенсию у 800 тысяч человек прокомментировал спикер

Эксперт добавил, что это количество с учетом тех, у кого пенсия сдвинулась в 2019 году. Прогнозируется, что в России возрастет количество тех, кто выйдет на пенсию досрочно. От общего числа 14,6% тех, кто работал на вредных и опасных производствах. Еще 5% - работающих в условиях Севера, еще 2,5% - медицинский персонал и педагоги. Далее процент досрочников увеличится за счет многодетных матерей. С 2021 года на пенсию будут выходить женщины, которые родили и воспитали четырех и более детей. С 2023 года в возрасте 57 лет матери, у которых по трое детей.

Ранее Piter.tv писал о том, что РФ тратит на курящих граждан больше, чем на некурящих.

Фото: Piter.tv

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