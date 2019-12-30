РФ тратит на курящих граждан больше, чем на некурящих

В других странах затраты системы здравоохранения на курильщиков гораздо меньше.

В год Россия тратит на курильщиков более 1,3 трлн бюджетных рублей ($18,7 млрд). Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на данные Центра развития здравоохранения Московской школы управления "Сколково".

В анализе говорится, что отказ курения каждого потребителя мог бы сократить государственные расходы на здравоохранение на 7,9% в год.

Отмечается, что в других странах затраты системы здравоохранения на курильщиков гораздо меньше. Власти Израиля тратят на эти цели $482 млн, США - $170 млрд, а Канады - $16,2 млрд.

В России на курящих людей тратят на 28,8% средств больше, чем на некурящих.

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