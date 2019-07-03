Председатель ЗакСа поддержал предложение урегулировать дистанционную работу

Предложение выдвинули на онлайн-совещании.

Председатель Законодательного собрания Петербурга Вячеслав Макаров поддержал предложение урегулировать дистанционную работу на законодательном уровне, сообщил "ЗакС.ру".

"Единая Россия" планирует выдвинуть проект в Государственную Думу.

Вирус уйдет, а наиболее прогрессивные формы цифровой экономики останутся с нами. Поэтому уже сегодня надо разработать понятные и выгодные всем, а прежде всего людям труда, правила отметил Макаров.

По его мнению, Петербург может стать одной из перспективных и опытных площадок по внедрению новых форм трудовых отношений.

Ранее мы писали, что Титов рассказал Путину о неадекватной реакции властей на кризис.

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