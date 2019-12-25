В дни саммита "Россия – Африка" сотрудников предприятий и организаций переведут на дистанционный режим работы

Исключением стали сотрудники, обеспечивающие функционирование предприятий.

Во вторник, 18 июля, губернатор Александр Беглов подписал постановление Правительства Санкт-Петербурга "О мерах по обеспечению проведения в Санкт-Петербурге второго саммита Россия – Африка и экономического гуманитарного форума Россия – Африка".

Документом рекомендуется руководителям предприятий и организаций с 26 по 28 июля перевести сотрудников на дистанционный режим работы.

Исключением стали сотрудники, обеспечивающие функционирование предприятий и те, кто работает на предприятиях инженерно-энергетического комплекса. Кроме того, продолжат деятельность организации, обеспечивающие жизнедеятельность города.

Эта мера позволит нам не только снизить транспортную нагрузку на основные городские магистрали в дни проведения ключевых мероприятий, но и поможет обеспечить нормальное функционирование городского общественного транспорта и экстренных служб. Александр Беглов, губернатор Петербурга

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