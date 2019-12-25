Председатель Петербургского Морского собрания Николай Орлов скончался на 67-м году жизни

Причина смерти неизвестна.

В ночь с 21 на 22 июня председатель Петербургского Морского собрания Николай Орлов скончался на 67-ом году жизни. Об этом во вторник, 22 июня, сообщил Совет Старшин.

Светлая память о Николае Владимировиче навсегда останется со всеми, кто его знал и работал с ним, – говорится в сообщении.

Николай Орлов родился 25 июля 1954 года в Ростовской области. Всю свою жизнь Орлов посвятил военной службе. После школы поступил в Одесское мореходное училище на судоводительский факультет. Затем отправился служить на подводных лодках Северного флота.

После службы Орлов вовсе задумался о военно-морской карьере, окончив Военно-морскую академию им. Адмирала Флота Советского Союза Н.Г.Кузнецова и академию государственной службы при Президенте РФ. В 1995 году воссоздал Санкт-Петербургское Морское Собрание, а после был избран его председателем.

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Фото: morskoesobranie.ru