Умер тележурналист Анатолий Лысенко

Генеральный директор Общественного телевидения России, телевизионный журналист Анатолий Лысенко умер на 85-ом году жизни. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу ОТР.
По данным СМИ, он скончался после продолжительной болезни. По данным Telegram-канала Baza, ранее у Лысенко был выявлен COVID-19.
О дате и месте прощания с тележурналистом сообщат позднее.
Анатолий Лысенко занимал пост гендиректора ОТР с 2012 года. Он является обладателем званий Заслуженного деятеля искусств России, а также Заслуженного журналиста РФ. Лысенко был одним из создателей современного российского ТВ. Свою первую телевизионную программу он выпустил в эфир более 60 лет назад.
Ранее умер Слава Сэ, написавший сценарий к фильму "Джентльмены, удачи!".
Фото: скриншот Youtube/ "Телеканал Культура"
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все