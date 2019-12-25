Умер тележурналист Анатолий Лысенко

Ему было 84 года.

Генеральный директор Общественного телевидения России, телевизионный журналист Анатолий Лысенко умер на 85-ом году жизни. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу ОТР.

По данным СМИ, он скончался после продолжительной болезни. По данным Telegram-канала Baza, ранее у Лысенко был выявлен COVID-19.

О дате и месте прощания с тележурналистом сообщат позднее.

Анатолий Лысенко занимал пост гендиректора ОТР с 2012 года. Он является обладателем званий Заслуженного деятеля искусств России, а также Заслуженного журналиста РФ. Лысенко был одним из создателей современного российского ТВ. Свою первую телевизионную программу он выпустил в эфир более 60 лет назад.

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Фото: скриншот Youtube/ "Телеканал Культура"