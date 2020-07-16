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Председатель комздрава представил нового заместителя
Сегодня, 16:15
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Председатель комздрава представил нового заместителя

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До этого новый заместитель занимал должность заведующего отделением реабилитации Николаевской больницы.

В пятницу, 17 сентября, председатель комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец представил нового заместителя – Терешина Алексея Евгеньевича. Об этом сообщили в пресс-службе комитета.

Новый заместитель будет контролировать отдел о организации медицинской помощи матерям и детям и отдел медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения. До этого Терешин заведовал отделением реабилитации Николаевской больницы.

Ранее в Комздраве рассказали, почему в поликлиниках собираются живые очереди.

Фото: Алексей Терешин / Вконтакте

Теги: алексей терешин, дмитрий лисовец, комздрав
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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