Председатель комздрава представил нового заместителя

В пятницу, 17 сентября, председатель комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец представил нового заместителя – Терешина Алексея Евгеньевича. Об этом сообщили в пресс-службе комитета.
Новый заместитель будет контролировать отдел о организации медицинской помощи матерям и детям и отдел медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения. До этого Терешин заведовал отделением реабилитации Николаевской больницы.
Ранее в Комздраве рассказали, почему в поликлиниках собираются живые очереди.
Фото: Алексей Терешин / Вконтакте
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