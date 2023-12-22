Председатель комитета по труду и занятости населения Петербурга рассказал о самых востребованных специальностях

Многие предприятия заявляют о потребности в работниках "про запас", ничем при этом рискуя. Однако при рассмотрении вопроса становится ясно, что даже официально занятые на предприятии люди не загружены на полную мощность.

В ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным, губернатор Петербурга Александр Беглов заявил о низком уровне безработицы в городе: на данный момент показатель находится на уровне 1,5-1,7%. Председатель городского комитета по труду и занятости населения Дмитрий Чернейко рассказал "Петербургскому дневнику" о наиболее востребованных сотрудниках на предприятиях города.

Чиновник подчеркнул, что ранее наблюдался дефицит высококвалифицированных кадров, что являлось постоянной проблемой даже в периоды кризисов. Однако, ранее не было случаев, когда рабочих рук не хватало во всем спектре специальностей и отраслей.

Потребность в персонале определяется на портале "Работа России" по количеству вакансий. Таким образом, 52 тыс. вакансий отражают официальную потребность в работниках. Есть запросы на персонал в промышленности, транспорте, сфере услуг и других областях, при этом, по словам Чернейко, год назад потребность была гораздо меньше.

Многие предприятия заявляют о потребности в работниках "про запас", ничем при этом рискуя. Однако при рассмотрении вопроса становится ясно, что даже официально занятые на предприятии люди не загружены на полную мощность.

Например, знаменитая тема про сварщиков. Мы на практике выяснили, что на некоторых крупных предприятиях сварщики загружены только половину рабочего времени в году. Все остальное время им платят как по "простою". И никакого обмена сварщиками между крупными структурами тоже нет. Увы, у нас все привыкли жить "как при бабушке", никто ничего не хочет менять. Производительность труда нужно в любом случае повышать. Дмитрий Чернейко, председатель комитета по труду и занятости населения Петербурга

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге перечислили самые популярные вакансии начала года.

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)