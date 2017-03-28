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Главный архитектор Петербурга получил звание "заслуженный"
Сегодня, 16:16
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nastya960
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Главный архитектор Петербурга получил звание "заслуженный"

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Владимир Григорьев стал главным архитектором Петербурга 3 года назад.

Звание "Заслуженного архитектора РФ" получил главный архитектор Петербурга, председатель Комитета по градостроительству и архитектуре Владимир Григорьев. Об этом сообщает Мойка78.

Во вторник, 21 августа, президент Российской Федерации подписал соответствующий указ. Данное звание присваивают за личные заслуги в развитии российской архитектуры, за проектирование и реставрацию памятников культуры. 

Владимир Григорьев стал главным архитектором Петербурга 3 года назад, но в строительной отрасли он работает уже 35 лет, за это время он разработал 25 проектов (общая площадь 1,8 млн кв. м.). В Петербурге и Ленобласти реализовали 18 его проектов.

Ранее московский историк архитектуры нашел фальшивку среди петербургских скульптур.

Фото: 3 КВАРТАЛА. Полюстрово 25-26, 24-27, 36 квартал/ ВК

 

Теги: владимир григорьев , главный архитектор , заслуженный архитектор , председатель кга
Категории: Лента новостей Новости СПб

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