Главный архитектор Петербурга получил звание "заслуженный"

Владимир Григорьев стал главным архитектором Петербурга 3 года назад.

Звание "Заслуженного архитектора РФ" получил главный архитектор Петербурга, председатель Комитета по градостроительству и архитектуре Владимир Григорьев. Об этом сообщает Мойка78.

Во вторник, 21 августа, президент Российской Федерации подписал соответствующий указ. Данное звание присваивают за личные заслуги в развитии российской архитектуры, за проектирование и реставрацию памятников культуры.

Владимир Григорьев стал главным архитектором Петербурга 3 года назад, но в строительной отрасли он работает уже 35 лет, за это время он разработал 25 проектов (общая площадь 1,8 млн кв. м.). В Петербурге и Ленобласти реализовали 18 его проектов.

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Фото: 3 КВАРТАЛА. Полюстрово 25-26, 24-27, 36 квартал/ ВК