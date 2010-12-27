Московский историк архитектуры нашел фальшивку среди петербургских скульптур

Оказалось, что за столом знаменитой скульптурной группы "Зодчие" сидит не французский архитектор, а шотландский химик.

В Петербурге обнаружили фальшивку среди скульптур. Такой коллапс обнаружил московский историк архитектуры, который сообщил об этом в своем LiveJournal .

Оказалось, что за столом знаменитой скульптурной группы "Зодчие" сидит не французский архитектор, а шотландский химик Томас Томсон.

По версии историка, автор скульптуры просто взял рисунок, на котором изображен Тома де Томона в Википедии. А как показывает практика, на этом ресурсе иногда бывают неточности.

Я, между прочим, очень люблю википедию, это гигантский агрегатор знаний. Но, как и все знания в интернете, они должны быть проверены, прежде чем пущены в серьезное дело отмечает историк

Отметим, что в данный момент в Викепедии вообще нет иллюстраций к тексту о французском архитекторе.

Автор скульптуры памятник зодчим Петербурга — заслуженный художник России А. Таратынов. Композицию открыли летом 2011 года. На групповой скульптуре изображены 8 архитекторов, превративших Санкт-Петербург в один из красивейших городов мира.

Фото: Яндекс.Карты