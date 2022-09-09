Председатель Геральдического совета рассказал о визите королевы Елизаветы II в Петербург

В Северной столице она побывала в Эрмитаже, на Пискаревском кладбище.

Председатель Геральдического совета Георгий Вилинбахов поделился с "Петербургским дневником" воспоминаниями о визите Королевы Великобритании Елизаветы II в Петербург. Она посещала Северную столицу лишь однажды – 18-20 октября 1994 года. Вилинбахов был среди тех, кто организовывал посещение королевы в Эрмитаж.

По королевскому протоколу Елизавета должна была прибыть в морскую державу на яхте, однако прилетела вместе с мужем герцогом Эдинбургским самолетом. Обратно они возвращались по морю.

По словам Георгия Вилинбахова, визит королевской четы ничем не отличался от визита почетных гостей. В Новый Эрмитаж королевская семья вошла через портик с атлантами. Там они прошлись по парадным залам, посмотрели картинную галерею, а также постоянную экспозицию английского искусства, после чего оставили запись в книге почетных посетителей. Королеву сопровождал Михаил Пиотровский, а герцога Эдинбургского — Георгий Вилинбахов. Эта встреча позволила вернуть в Россию знамя лейб-гвардии гренадерского полка. Его вывезли во время гражданской войны. Знамя удалось забрать из Лондона в 2000-х годах. А в 2017 году открылся Музей гвардии в здании Главного штаба.

Королева Великобритании Елизавета II ушла из жизни в возрасте 96 лет 8 сентября. Премьер Великобритании Лиз Трасс назвала смерть королевы шоком для нации и мира.

Фото: Piter.tv