Премьер Великобритании Трасс назвала смерть королевы Елизаветы II шоком для нации и мира

Глава британского правительства призвала нацию сплотиться и поддержать нового короля.

Новый премьер-министр Великобритании Элизабет Трасс назвала смерть королевы Елизаветы II огромным шоком для нации и всего мира. Соответствующее заявление чиновница сделала в ходе брифинга на Даунинг-стрит. По словам спикера, с кончиной королевы Соединенное королевство сейчас вступает в новую эру. Она призвала народ к объединению ради поддержки и помощи королю Карлу III.

Мы полностью опустошены…В то время как мы скорбим, мы должны объединиться, чтобы помочь ему нести важную ответственность, которую он несет за нас Элизабет Трасс, премьер-министр Британии

По словам чиновницы, монарх были "скалой, на которой была построена современная Британия". Элизабет Трасс также оценила преданность королевы своему государственному долгу, который стал примером для всех граждан страны. Премьер призналась в том, что Елизавета II вдохновляла ее лично, а также многих других соотечественников. Умерла королева Великобритании Елизавета II в возрасте 96 лет.

Умерла королева Великобритании Елизавета II в возрасте 96 лет.

Фото и видео: YouTube/National Post