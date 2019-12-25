Предприятия Выборгского района участвуют в нацпроекте "Производительность труда"

Соотвествующие соглашения уже заключены с Ленинградской областью.

Несколько производственных компаний Выборгского района поучаствуют в нацпроекте "Производительность труда". Об этом сообщает пресс-служба районной администрации.

Всего в нацпроект вошли 15 предприятий региона: ПАО "Выборгский судостроительный завод", "Птицефабрика Роскар", НПК "Приматек", Строительная компания "Орион плюс", "Респираторный комплекс", "Квадро Декор", "Кингисепп-ремстройсервис", "Гестамп Северсталь Всеволожск", "Готэк Северо-Запад", ПГ "Фосфорит", ДСК "АБЗ-Дорстрой", "РЭМОС-АЛЬФА", "Оптен-кабель", "Мегамейд", "Птицефабрика Синявинская". В некоторых из них уже началась реализация "Адресной поддержки повышения производительности труда на предприятиях".

"Выборгский судостроительный завод" примет участие во второй волне проекта. Работники будут добиваться максимальной производительности при минимальных трудовых ресурсах.

Напомним, что в нацпроекте может принять участие любое мероприятие приоритетной отрасли с выручкой от 400 млн до 30 млрд рублей в год.

Ранее мы рассказали о том, что в Выборгском районе продолжается дезинфекция подъездов.

Фото: Фото: Пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО