Средства выделены в рамках национального проекта "Производительность труда и поддержка занятости".

В четверг, 17 сентября, стало известно о том, что до конца 2020 года предприятия Петербурга получат более 90 миллионов рублей. Об этом сообщают в региональном центре компетенций.

Известно о том, что средства выделены в рамках национального проекта "Производительность труда и поддержка занятости". Деньги выделят для повышения эффективности производственных процессов компаний.

Планируется, что полностью нацпроект "Производительность труда и поддержка занятости" реализуют до конца 2024 года.

Ранее мы сообщали о том, что петербургским депутатам хотели запретить корректировать бюджет.

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