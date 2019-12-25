Предприятия Ленобласти поучаствовали на Петербургской технической ярмарке

Всего регион представляли 4 компании.

На "Экспофоруме" в Петербурге была проведена ежегодная городская техническая ярмарка, в которой приняли участие свыше 120 предприятий. Среди них – 4 представителя 47-ого региона. Об этом сообщила пресс-служба администрации Ленинградской области.

Так, Ленинградская область представила на мероприятии "Завод высотных конструкций", компании "Констрактор Рус", "Лексор" и "НПО Норд инвест".

По словам гендиректора Центра развития промышленности Ленинградской области Ольги Волковой, в ходе пленарного заседания на ярмарке обсудили меры поддержки предпринимателям во время коронавируса.

Ранее мы рассказали о том, что рыбоводное хозяйство Бокситогорского района будут судить за антисанитарию.

Фото: Пресс-служба администрации Ленинградской области