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Предприятие во Всеволожском районе замещает импортные компоненты для стоматологии
Сегодня, 11:02
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Предприятие во Всеволожском районе замещает импортные компоненты для стоматологии

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Строительство предприятия началось в 2016 году, выпуск тестовой продукции был налажен в 2019 году.

В Ленобласти разработали отечественные имплантационные системы. Предприятие во Всеволожском районе замещает импортные компоненты для стоматологии. Об этом сообщила пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской области.

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко ознакомился с работой Научно-производственного комплекса "АРТ Стомус", где разрабатывают и изготавливают отечественные имплантационные системы и компоненты для нужд стоматологии и зуботехнической отрасли.

Строительство предприятия началось в 2016 году, выпуск тестовой продукции был налажен в 2019 году. Сегодня это современное, оснащенное предприятие, где все технологические процессы соответствуют международным стандартам качества.

В Ленобласти к 2023 году планируют построить экотехнопарк. 

Фото: пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской области

Теги: импорт, стоматология
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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