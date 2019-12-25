Строительство предприятия началось в 2016 году, выпуск тестовой продукции был налажен в 2019 году.

В Ленобласти разработали отечественные имплантационные системы. Предприятие во Всеволожском районе замещает импортные компоненты для стоматологии. Об этом сообщила пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской области.

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко ознакомился с работой Научно-производственного комплекса "АРТ Стомус", где разрабатывают и изготавливают отечественные имплантационные системы и компоненты для нужд стоматологии и зуботехнической отрасли.

Строительство предприятия началось в 2016 году, выпуск тестовой продукции был налажен в 2019 году. Сегодня это современное, оснащенное предприятие, где все технологические процессы соответствуют международным стандартам качества.

В Ленобласти к 2023 году планируют построить экотехнопарк.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской области