Экотехнопарк в Ленобласти планируют построить к 2030 году

В планах правительства РФ – создание подобных предприятий с производствами по переработке ТКО сразу в нескольких регионах.

В рамках инициативы "Экономика замкнутого цикла" в 47-ом регионе планируется воплотить масштабный проект – экотехнопарк. Как пишет Spb.aif.ru, предприятие будет построено к 2030 году в рамках федеральной инициативы "Экономика замкнутого цикла".

На площадях парка разместят новые производства по переработке шин, пластика и химических отходов. По словам председателя Кабмина РФ Михаила Мишустина, такой подход поможет не только улучшить состояние окружающей среды, но и будет оправданной инвестицией в региональную экономику. Отметим, что экотехнопарки появятся не только в Ленобласти, но и в Приморском, Краснодарском, Ставропольском краях, Нижегородской, Новосибирской, Челябинской, Московской областях. Общие вложения в проекты составят 9,4 млн рублей. Они обеспечат рабочими местами свыше 11,3 тыс. человек.

За строительство объектов будет отвечать Российский экологический оператор (РЭО). Директор организации Денис Буцаев рассказал, что выделенные на проект средства пойдут на системы электроснабжения, водоотведения, газоснабжения, дорожное строительство и создание научно-технического центра. Это связано с тем, что инвесторов привлекают территории с готовыми инженерной и транспортной инфраструктурой, подчеркнул руководитель.

Мы видим такой интерес и к площадкам создаваемых экопромышленных парков – с более чем 25 резидентами заключены соглашения о создании производств по утилизации отходов и по выпуску продукции из вторичного сырья Денис Буцаев, генеральный директор компании РЭО

Ранее мы сообщили о том, что в Ленобласти появился новый 22-километровый газопровод.

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