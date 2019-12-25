Предпринимателя оштрафовали за каменщиков, работающих в России без разрешения

Иностранцы трудились на реконструкции двух многоквартирных домов.

Прокуратура Петродворцового района возбудила административное дело о нарушении миграционного законодательства. Об этом сообщила пресс-служба ведомства. Фигурантом дела стал индивидуальный строительный предприниматель, занимавшийся реконструкцией двух многоквартирных домов.

В качестве каменщиков, как выяснилось, мужчина нанял уроженцев Узбекистана, приехавших в Россию без патента на трудовую деятельность. Привлечение иностранцев без разрешения на работу в городе обернулось для предпринимателя штрафами на 800 тысяч рублей.

Петербургскую организацию накажут за невыплаченные зарплаты.

Фото: pixabay