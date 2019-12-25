Петербургскую организацию накажут за невыплаченные зарплаты

Сотрудники фирмы с прошлого апреля ждут свои зарплаты.

Сотрудники ООО "Балтмостпроект", работающего в сфере инженерно-технического проектирования, более 10 месяцев ждут свои зарплаты. Данный факт выяснила прокуратура Московского района при проверке организации.

Как выяснилось, с апреля прошлого года многие работники не получили часть положенной по договору заработной платы. Возбуждено административное дело, юридическое лицо заплатит штраф. На данный момент прокуратура попросила мирового судью выдать приказы о взыскании зарплаты. Ведомство проконтролируют возвращение обещанных денег сотрудникам организации.

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Фото: Piter.TV