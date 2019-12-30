Петербуржец заплатил 300 тысяч рублей за вырубку деревьев на Курортной улице

Нарушитель получил крупный штраф.

Петербуржец заплатит штраф за ликвидацию зеленых насаждений города. Ему придется отдать 300 тысяч рублей. Об этом сообщили в природоохранной прокуратуре по региону. Ранее в ведомстве организовали проверку по факту уничтожения растений.

Эксперты установили, что местный житель поручил сотрудникам снести деревья, которые росли вдоль забора. В результате город потерял насаждения около 10 дома по Курортной улице. Они находились в городской собственности. Действия злоумышленника нанесли ущерб Петербургу в размере 312 тысяч рублей. Для его возмещения прокуратура обратилась в Калининский районный суд. Инстанция постановила возместить денежные средства.

Ранее Piter.tv писал о том, что на облысевший берег Невы в Усть-Ижоре пообещали вернуть срубленные при ремонте деревья.

Фото: Piter.tv

