С апреля по июль реальные доходы населения упали на 8%.

Предпринимательские доходы россиян достигли минимальных показателей за 20 лет. Об этом говорят данные Росстата.

Во втором квартале 2020 года доля предпринимательских доходов в общей структуре доходов граждан России упала до 3,5%. Такая отрицательная динамика наблюдается впервые с 2000 года, отмечают аналитики. В первом квартале доля составляла 5,9%.

Отмечается, что с апреля по июль реальные доходы населения упали на 8%. Это связано с тем, что именно в этот период в РФ вводили массовые ограничения, вызванные пандемией коронавируса.

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