Петербургские предприниматели получат приоритет при выкупе зданий-памятников

Особенное право для бизнесменов малой и средней категории предложили депутаты ЗакСа.

Депутаты ЗакСа Петербурга поддержали инициативу, согласно которой представители малого и среднего бизнеса в городе получают преимущество при выкупе объектов культурного наследия. Законопроект рассмотрели на заседании городского парламента 4 декабря.

Согласно документу, арендованное государственное и муниципальное имущество, относящееся к объектам культурного наследия, можно выкупить в собственность, если обремениться требованиями к содержанию таких объектов.

Авторы законопроекта отметили, что сегодня участие субъектов малого предпринимательства в приватизации упомянутых объектов, которые предприниматели арендовали не определено с правовой точки зрения. Инициатива направлена на поддержку малого и среднего бизнеса.

Ранее депутаты Петербурга поддержали идею благоустройства городских пляжей.

Фото: Piter.TV