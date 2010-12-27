Депутаты Петербурга поддержали идею благоустройства городских пляжей

Пространства у воды могут обзавестись инфраструктурой.

В среду, 4 декабря, депутаты Законодательного Собрания Петербурга предложили включить городские пляжи в список объектам благоустройства. Такая идея прозвучала на сегодняшнем заседании городского парламента, ее поддержали в первом чтении.

Денис Четырбок, Юрий Гладунов и Мария Щербакова отметили, что без предлагаемого к назначению статуса пляжи остаются без внимания властей. Город обязан оборудовать объекты благоустройства необходимой инфраструктурой, но пляжи под это правило пока не попадают. Законодатели считают, что на территориях у воды должны быть бесплатные шезлонги, игровые и спортивные площадки, зоны для загорания, а также пандусы и настилы для маломобильных людей.

Четырбок отметил, что с принятием предложенного закона люди с ограниченными возможностями смогут добираться до оборудованных площадок на бесплатном социальном такси.

Ранее сообщалось, что Петербург оплатит лекарства петербуржцам с тяжелыми заболеваниями.

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