Петербург оплатит лекарства петербуржцам с тяжелыми заболеваниями

Депутаты одобрили соответствующий законопроект.

Петербургские депутаты одобрили в третьем чтении законопроект, согласно которому тяжело больные петербуржцы смогут получать лекарства за счет городского бюджета. Такое решение было принято на заседании Законодательного собрания Петербурга в среду, 4 декабря.

Еще в январе этого года перечень тяжелых недугов, при которых люди могут получать медикаменты бесплатно, расширили. В него вошли мукополисахаридоз трех типов, юношеский артрит, гемолитико-уремический синдром и ряд другие заболеваний. В Северной столице этот список также работает.

Также детям с хроническим гепатитом С выдадут бесплатные лекарства.

Фото: Piter.TV