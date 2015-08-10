  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Петербург оплатит лекарства петербуржцам с тяжелыми заболеваниями
Сегодня, 11:45
115
himif

Петербург оплатит лекарства петербуржцам с тяжелыми заболеваниями

0 0

Депутаты одобрили соответствующий законопроект.

Петербургские депутаты одобрили в третьем чтении законопроект, согласно которому тяжело больные петербуржцы смогут получать лекарства за счет городского бюджета. Такое решение было принято на заседании Законодательного собрания Петербурга в среду, 4 декабря.

Еще в январе этого года перечень тяжелых недугов, при которых люди могут получать медикаменты бесплатно, расширили. В него вошли мукополисахаридоз трех типов, юношеский артрит, гемолитико-уремический синдром и ряд другие заболеваний. В Северной столице этот список также работает.

Также детям с хроническим гепатитом С выдадут бесплатные лекарства.

Фото: Piter.TV

Теги: бесплатные лекарства
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии