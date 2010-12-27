Беглов подписал указ. Детям с хроническим гепатитом С выдадут бесплатные лекарства

Бесплатные лекарства будут предоставлять до 18 лет.

Во вторник, 3 декабря, стало известно о том, что градоначальник Петербурга внёс изменение в Социальный кодекс. Согласно документу, детям с хроническим гепатитом С выдадут бесплатные лекарства.

Известно, что петербуржцев с хроническим гепатитом С обеспечат бесплатными лекарствами до 18 лет. Воспользоваться ими смогут дети, которые зарегистрированы в Северной столице.

Ранее такое предложение прозвучало на сегодняшнем заседании петербургского Законодательного Собрания от депутата "Единой России" Елены Киселевой. Она предложила обеспечивать больных несовершеннолетних петербуржцев нужными лекарствами, поскольку, немногие могут купить необходимые препараты из-за их высокой стоимости. По её словам, инициатива потребует порядка 61 миллиона рублей на реализацию.

В Сольном отметили, что в Петербурге на учете в больницах состоят и нуждаются в лечении около 10 тысяч горожан, которые больны гепатитом С, 150 из них – дети.

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