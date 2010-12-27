В МФЦ будут выдавать квалификационные аттестаты по управлению многоквартирными домами

Для того, чтобы получить аттестат, нужно сдать экзамен.

Получить квалификационные аттестаты для управления многоквартирным дома теперь можно будет в многофункциональных центрах Петербурга. Соответствующее постановление подписал губернатор города Александр Беглов, сообщила пресс-служба Смольного.

Наличие документа - обязательное лицензионное требование при осуществлении предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами и(или) предоставлении лицензии на осуществление такой деятельности.

Для того, чтобы получить аттестат, который выдает Госжилинспекция, необходимо сдать квалификационный экзамен.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что архитекторы требуют отказаться от дискуссии о сносе Центрального района.

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