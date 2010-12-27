На Софийской обнаружили 2 тысячи литров нелегального алкоголя

Прокуратура изъяла спиртное для уничтожения.

Прокуратура Фрунзенского района обнаружила факт продажи алкоголя без подтверждающих легальность продукции документов, сообщает пресс-служба ведомства.

Незаконный оборот алкоголя был налажен на улице Софийской. Сомнительное спиртное продавали в ангаре №15 третьего корпуса дома №4 и в шестом корпусе дома №6.

Сотрудники прокуратуры изъяли более 2 тысяч литров незаконного алкоголя. Индивидуальным предпринимателям грозят штрафы суммой более чем в 250 тысяч рублей, а их продукция будет уничтожена.

Алкогольная и спиртосодержащая продукция в объеме более 2 тыс. литров изъята.

Ранее в Гатчинском районе закрыли подпольное казино.

Фото: Piter.tv