Предприниматели должны украсить объекты к Новому году до 15 декабря

Особое внимание необходимо уделить световому оформлению фасадов и витрин, расположенных на центральных улицах города.

Предприниматели Выборга начали предновогоднюю подготовку. Администрация Выборгского района рекомендует руководителям организаций и предприятий до 15 декабря украсить свои объекты, в соответствии с Правилами благоустройства.

При украшении должны использоваться элементы вечернего светового оформления - дюралайт, светодиодные шнуры, гирлянды, а также развернуть тематические экспозиции.

Особое внимание необходимо уделить световому оформлению фасадов и витрин, расположенных на центральных улицах города. Отметим, что в Выборге владельцы малого и среднего бизнеса ежегодно творчески подходят к украшению зданий предприятий и организаций.

Администрация Выборгского района просит владельцев и арендаторов зданий, помещений, земельных участков принять активное участие в праздничном оформлении фасадов, витрин, внутренних помещений.

Ранее мы сообщили о том, что кинофестиваль "Окно в Европу" пройдет с соблюдением санитарных требований.

Фото: администарция МО "Выборсгкий район"