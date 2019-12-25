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Предприниматели должны украсить объекты к Новому году до 15 декабря
Сегодня, 8:56
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Veskathy

Предприниматели должны украсить объекты к Новому году до 15 декабря

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Особое внимание необходимо уделить световому оформлению фасадов и витрин, расположенных на центральных улицах города.

Предприниматели Выборга начали предновогоднюю подготовку. Администрация Выборгского района рекомендует руководителям организаций и предприятий до 15 декабря украсить свои объекты, в соответствии с Правилами благоустройства.

При украшении должны использоваться элементы вечернего светового оформления - дюралайт, светодиодные шнуры, гирлянды, а также развернуть тематические экспозиции.

Особое внимание необходимо уделить световому оформлению фасадов и витрин, расположенных на центральных улицах города. Отметим, что в Выборге владельцы малого и среднего бизнеса ежегодно творчески подходят к  украшению зданий предприятий и организаций.

Администрация Выборгского района просит владельцев и арендаторов зданий, помещений, земельных участков принять активное участие в праздничном оформлении фасадов, витрин, внутренних помещений.

Ранее мы сообщили о том, что кинофестиваль "Окно в Европу" пройдет с соблюдением санитарных требований.

Фото: администарция МО "Выборсгкий район"

Теги: выборг
Категории: Новости Ленинградской области, Выборг,

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