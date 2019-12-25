Предприниматели Петербурга получат до 700 тысяч рублей выплат

В среду, 26 августа, стало известно о том, что власти Северной столицы выплатят до 700 тысяч рублей петербургским предпринимателям. Об этом сообщает сообщает пресс-служба Смольного.
Субсидии предоставят на условиях программы "Поддержка социального предпринимательства". Отмечается, что предельный объем возмещения составит не более 50%.
Воспользоваться субсидией могут только представители малого и среднего бизнеса.
Ранее мы сообщали о том, что петербургская сеть кинотеатров просит Смольный дать им работать.
Фото:pixabay
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