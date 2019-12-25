Предприниматели Петербурга получат до 700 тысяч рублей выплат

Предельный объем возмещения может составить не более 50%.

В среду, 26 августа, стало известно о том, что власти Северной столицы выплатят до 700 тысяч рублей петербургским предпринимателям. Об этом сообщает сообщает пресс-служба Смольного.

Субсидии предоставят на условиях программы "Поддержка социального предпринимательства". Отмечается, что предельный объем возмещения составит не более 50%.

Воспользоваться субсидией могут только представители малого и среднего бизнеса.

Ранее мы сообщали о том, что петербургская сеть кинотеатров просит Смольный дать им работать.

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