В новой реальности бизнес делает ставку на инновации

Piter.tv продолжает серию публикаций в рамках проекта «ЗаДело», где вместе со Сбером рассказывает реальные истории предпринимателей, которые не только сохраняют, но и приумножают свой бизнес в условиях новых экономических и социальных реалий. Проект стартовал в самый разгар пандемии коронавируса в 2020 году. Первый выпуск нового сезона «ЗаДело» мы приурочили ко Дню российского предпринимательства, который ежегодно отмечается 26 мая.

Партнёр проекта, Сбер совместно с "Газпром нефтью", "Мегафоном" и СберСтрахованием подготовил к Дню предпринимателя несколько выгодных предложений для корпоративных клиентов. Кроме этого, банк предоставил представителям малого бизнеса Петербурга доступ к бесплатным сервисам на платформе espb.pro.

Экономические санкции, нарушение логистики, блокировка счетов, остановки поставок, комплектующих и закрытие рынков сбыта – в 2022 году несколько миллионов российских предпринимателей оказались в условиях новой экономической реальности. Уже не первый раз за последние 2 года. Сегодня кажется, что коронавирусные ограничения, замедление, а порой и приостановка деятельности были своеобразной "прививкой" для бизнеса, который выработал антитела на санкции и приобрел устойчивый экономический иммунитет.

В начале марта российское правительство анонсировало меры поддержки предпринимателей. Это и мораторий на проверки, и льготное кредитование, и освобождение компаний из сферы IT от налогов, а также большое количество грантов. Несмотря на это, многим компаниям пришлось существенно сократить расходы на развитие, решать кадровые вопросы и даже остановить работу.

ИННОВАЦИИ И ПАТЕНТЫ

Новые реалии всегда сопряжены с новыми возможностями. И те, кто не испугались проблем, а сразу начали действовать, уже сегодня спустя пару месяцев, пожинают плоды, выросшие на перекопанной глобальной экономической почве.

Сергей Акулов, основатель компании "Энергия-3000":

Для моей компании — это совершенно новые возможности, к которым я готовился в течение нескольких лет. Я работаю в импортозамещении, и я очень рад тому, что у меня сейчас появилась возможность реализации моих патентов. Надеюсь, получится запустить строительства завода для реализации своей мечты – создание экологически чистого топлива.

Компания "Энергия-3000" всегда предлагала потребителю инновационную автохимию класса "Hi-Tech". И если первоначально производство базировалось во Франции, то сегодня инновационные разработки запатентованы и производятся на территории Российской Федерации. "Энергия-3000" – единственная из представленных на отечественном рынке присадок, которая получена методом органического синтеза, а не в результате крекинга нефти. Эта технология позволяет не только значительно продлить ресурс двигателей, но и существенно снизить вред, наносимый окружающей среде.

Сергей Акулов, основатель компании "Энергия-3000":

В 2000 году в декабре я прошел все инстанции и мою присадку признали инновационной продукцией. В 2021 году я пытался её внедрить, но везде получал отказ. И только в 2022 году особенно в феврале, когда вся система была нарушена, у нас эмбарго на поставку, валютные дела, я получил 2 предложения от заводов, которые заинтересовались импортозамещающей присадкой. Поэтому сейчас я уже сделал тесты на новом виде топлива. И готовлюсь к тендерам.

ТЕХНОЛОГИИ И ЛОГИСТИКА

Часть импортозамещающих производств в России используют комплектующие и материалы из зарубежных стран, особенно в такой высокотехнологичной отрасли как медицина. Scoliologic.ru - современная научно-производственная организация, занимающаяся реабилитацией пациентов ортопедического профиля. Компания производит самые современные протезы верхних и нижних конечностей, проводит тренировки для пациентов и даже оказывает профессиональную психологическую поддержку. Как и всем остальным игрокам, Scoliologic.ru пришлось пересмотреть свою бизнес-модель, особенно логистику, ведь клиенты компании – это, те, кто не может ждать.

Михаил Демченко, советник Генерального Директора по стратегическому развитию ООО "Сколиолоджик.ру":

Пока речь идёт только о перестройке логистики и переориентации на рынки ЕАЭС, Азии и Северной Африки. Сейчас мы готовимся принять участие в выставке в Каире, при поддержке Комитета по промышленной политике, инновациям и торговле СПБ. Очень важно понять, как сложатся взаимоотношения с поставщиками высокотехнологичных комплектующих из разных стран. Есть потенциал импортозамещения по ряду позиций. Являясь по сути единственным отечественным производителем оборудования для протезно-ортопедической отрасли мы рассчитываем существенно нарастить продажи внутри РФ.

Помимо расширения географических границ, компаниям пришлось встать на рельсы оптимизации. Самые ответственные игроки рынка подумали не только о собственных издержках, но и о том, как сохранить средства своих потребителей.

Михаил Демченко, советник Генерального Директора по стратегическому развитию ООО "Сколиолоджик.ру":

Как при любом кризисе, есть новые вызовы и новые возможности. Мы видим свою задачу в обеспечении качественными средствами реабилитации наших пациентов, несмотря на сбои в поставках импортных комплектующих. Все поставщики перешли на 100% предоплату, а по уже выигранным госконтрактам с ФСС 100% постоплата. Это привело к необходимости привлечения оборотных средств для покрытия кассового разрыва. Также мы увеличили частоту командировок врачей по городам России, чтобы снизить затраты пациентов на поездки в Санкт-Петербург.

ЦИФРОВИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ

В условиях экономической турбулентности оказались не только высокотехнологичные сферы, промышленность, но и игроки рынка рекламы, SMM. Привычные площадки оказались заблокированы, а новые пока не появились.

Иван Иклюшин, генеральный директор Периметр Групп:

Если бы не трудности и вызовы 2020, когда наша компания начала трансформацию из классического рекламного агентства полного цикла в сферу ИТ и консалтинга, вызовы последних месяцев мы бы встретили неготовыми. За последние два года мы пересмотрели свои услуги, свою роль в жизни наших клиентов, да и собственно саму клиентскую базу – переориентировались на малый и средний бизнес. Разработали уникальные продукты, которые позволяют буквально на глазах, с помощью цифровизации и аналитики перестроить работу по привлечению клиентов и взаимодействию с ними с гораздо большей отдачей и, главное, управляемостью. Кроме того, с марта 2020 года наше выставочное подразделение "Лаки Экспо" начало разработку платформы для онлайн-выставок и деловых коммуникаций expoday.online. Это позволило повысить уровень компетенций по программированию и внедрению ИТ-технологий. Платформа уже успешно работает и развивается.

Группа компаний "Периметр Групп" работает на стыке продвижения, консалтинга и информационных технологий, помогая своим клиентам выстраивать управляемую систему привлечения и продаж, основанную на эффективных решениях и цифровых технологиях. По мнению генерального директора "Периметр Групп", нынешний кризис должен импонировать игрокам, ведь в нем есть некая объективность и понятные задачи: наладить производства внутри страны, демонополизировать источники технологий и поставок, после чего в условиях открытой конкуренции подготовиться к сражениям за потребителя на глобальном рынке.

Иван Иклюшин, генеральный директор Периметр Групп:

Сегодня большая часть наших клиентов - это производители, которые ставят перед собой вполне конкретные цели и задачи. Наша миссия - усилить их со стороны цифрового перевооружения. Если брать сферу рекламы, то востребованными будут, конечно, технологии с максимальным контролем эффективности. Также будет актуально использование сквозной аналитики не просто по заявкам и их источникам, а по конкретным группам потребителей (самых лояльных, маржинальных) и способам их сегментирования. Предприниматель ближайшего будущего - это человек, который построил процессы на основе цифры, разобрался в ключевых понятиях и процессах маркетинга и держит руку на пульсе ежедневно.

Залогом устойчивого развития и процветания любого бизнеса явилась способность адаптироваться к новым реалиям. Для кого этими реалиями стали новые рынки сбыта, для кого-то новые платформы и экосистемы. Любой кризис меняет не только предпринимателей, но и самих покупателей, потребителей услуг. У них появляются новые ожидания и новые запросы, и выигрывает тот, кто первым распознает эти изменения и скорее примется за дело.

Второй сезон проекта "ЗаДело" только начинается. Мы передаём эстафету в Калининградскую область, порталу klops.ru чтобы больше вдохновляющих бизнес-историй появилось в информационном пространстве Северо-Запада.