На 2,7% увеличилось количество петербургских предпринимателей за год

За 5 лет объем среднего бизнеса в городе увеличился на 19%.

С началом 2025 года в Северной столице были зарегистрированы свыше 375 тыс действующих субъектов малого и среднего бизнеса. Общее же количество предпринимателей в Петербурге выросло на 2,7% за 2024 год, – рассказали в пресс-службе Смольного.

Экономика города выстояла под ударом западных санкций и продолжает расти даже при высокой процентной ставке Центробанка. Увеличиваются не только доходы бюджета, но и число желающих открыть своё дело. Это свидетельство эффективности механизмов поддержки бизнеса, созданных на городском и федеральном уровне. Мы их постоянно совершенствуем и дополняем новыми мерами. Развитие предпринимательства входит в число 10 приоритетов развития Петербурга на ближайшие годы. Александр Беглов, губернатор Санкт-Петербурга

Также, согласно данным Центра "Мой бизнес", количество петербургских представителей среднего бизнеса за последние 5 лет выросло на 19%. Общее число петербуржцев, занятых в сфере малого и среднего бизнеса, почти достигает 2 млн человек.

Ранее мы сообщали, что нацпроект "Производительность труда" позволил петербургской пищевой промышленности заработать 1,7 млрд руб.

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