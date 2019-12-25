Владелец магазина на Купчинской поплатится за 150 литров спиртного без лицензии

Предприниматель реализовывал в своей точке более 12 видов алкоголя.

Индивидуальный предприниматель, владеющий круглосуточным магазинчиком на Купчинской улице, поплатится за оборот нелицензионного алкоголя. Об этом сообщили в пресс-службе городской прокуратуры.

Как выяснилось, более 12 видов алкогольной продукции в магазине реализовывали без сопроводительных документов на напитки. Подлинность и легальность спиртного была под вопросом. 150 литров безымянного алкоголя предпринимателя изъяли, возбуждено административное дело об обороте алкоголя без документов. Дело рассмотрит Арбитражный суд Петербурга и области.

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