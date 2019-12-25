Петербургские таможенники нашли в грузовиках спрятанные "айфоны" и молочную продукцию

Автомобилисты устроили в тягачах тайники, чтобы избежать уплаты пошлины.

На Выборгской таможне пресекли незаконное перемещение товаров через границу. Как рассказали в пресс-службе СЗТУ 8 июня, автомобилисты часто устраивают в машинах тайники, чтобы спрятать продукты или вещи от таможенников и избежать уплаты пошлины.

На прошлой неделе, 3 июня, сотрудники таможни остановили в пункте пропуска Брусничное грузовик, предназначенный для перевозки лесоматериалов. При осмотре транспортного средства под технологическими нишами обнаружили тайники, в которые водитель спрятал 36 килограммов готовой молочной продукции. Грузовик и молочку изъяли, ведется административное расследование. Днем позже в кабине другого грузового тягача обнаружили партию "Айфонов", шесть смартфонов перевозили тем же незаконным способом.

Нарушителям грозит административный штраф и конфискация транспортных средств.

Ранее мы рассказывали, как Северо-Западная таможня поймала контрабандную поставку антиквариата из Евросоюза.

Фото: Piter.TV