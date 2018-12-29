Предприниматель получил 6 месяцев исправительных работ за продажу алкоголя без лицензии

Правоохранители изъяли алкогольную продукцию на сумму более 69 тыс. рублей.

Прокуратура Невского района вынесла обвинительный приговор предпринимателю, который неоднократно занимался незаконной розничной продажей алкогольной и спиртосодержащей продукции. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Суд установил, что ИП Соколов продавал алкоголь в продуктовом магазине на Шлиссельбургском проспекте без соответствующей лицензии. Ранее он уже привлекался к административной ответственности за это, но все равно продолжил незаконную деятельность.

Из магазина изъяли более 170 литров алкогольной продукции на общую сумму свыше 69 тыс. рублей.

Соколов согласился с предъявленным ему обвинением. Суд назначил нарушителю наказание в виде исправительных работ сроком на 6 месяцев.

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