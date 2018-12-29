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Предприниматель получил 6 месяцев исправительных работ за продажу алкоголя без лицензии
Сегодня, 10:32
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nadezhda_sib

Предприниматель получил 6 месяцев исправительных работ за продажу алкоголя без лицензии

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Правоохранители изъяли алкогольную продукцию на сумму более 69 тыс. рублей.

Прокуратура Невского района вынесла обвинительный приговор предпринимателю, который неоднократно занимался незаконной розничной продажей алкогольной и спиртосодержащей продукции. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Суд установил, что ИП Соколов продавал алкоголь в продуктовом магазине на Шлиссельбургском проспекте без соответствующей лицензии. Ранее он уже привлекался к административной ответственности за это, но все равно продолжил незаконную деятельность. 

Из магазина изъяли более 170 литров алкогольной продукции на общую сумму свыше 69 тыс. рублей.

Соколов согласился с предъявленным ему обвинением. Суд назначил нарушителю наказание в виде исправительных работ сроком на 6 месяцев. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что россияне стали меньше есть картошки и больше фруктов. 

Фото: pixabay.com 

Теги: незаконная продажа алкоголя
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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