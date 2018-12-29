Петербуржец заплатит 500 тысяч штрафа за незаконную продажу алкоголя

Предприниматель закупил алкоголь без лицензии на 150 тысяч рублей.

Фрунзенский районный суд вынес свой приговор в отношении петербургского предпринимателя. Бизнесмена признали виновным в продаже алкогольной продукции без соответствующей лицензии. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.

Преступление было совершено в феврале 2018 года. Бизнесмен закупил алкоголь на 150 тысяч рублей. При этом лицензии на хранение и продажу алкоголя он не имел.

Предприниматель полностью признал свою вину. Суд назначил ему наказание в виде штрафа в размере 500 тысяч рублей.

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