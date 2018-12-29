В Петербурге осудили мать, заморившую голодом своего ребенка

Женщине дали два месяца лишения свободы.

В среду, 30 января, суд рассмотрел дело, возбужденное в отношении безработной женщины, заморившей голодом своего ребенка. В сети появилось видео с заседания.

Из материалов дела следует, что женщина не выполняла элементарных обязанностей по присмотру, уходу и питанию годовалого сына. Мальчик скончался от истощения.

Во вторник, 29 января, петербурженку задержали. Суд признал ее виновной и приговорил к двум месяцам в колонии общего режима.

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Видео: ВКонтакте / Невские Новости