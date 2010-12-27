Заморившая голодом свою дочь пермячка признана невменяемой

Ранее суд признал виновной в смерти школьницы заместителя директора по воспитательной работе школы.

В Перми состоялся суд, который постановил освободить из-под ареста женщину, которая заморила голодом свою дочь, и отправил ее на принудительное психиатрическое лечение.

Следственные органы сообщают, что 16 июля 2018 года в городе Краснокамске умерла от истощения 14-летняя школьница. 25 июля 2018 по подозрению в намеренном лишении пищи арестовали мать девочки. Сейчас суд постановил освободить женщину из-под ареста и отправил ее на принудительное психиатрическое лечение ввиду невменяемости.

В сентябре суд признал виновной в смерти школьницы завуча по воспитательной работе школы, где училась девочка. По мнению суда, женщина была невнимательна, не проверила семью и не сообщила в органы опеки об опасном состоянии школьницы.

Сегодня ранее: В Приморье женщина держала на цепи свою 11-летнюю падчерицу.

Фото: Piter.TV