В Приморье мачеха держала на цепи свою 11-летнюю падчерицу

Суд признал женщину виновной и дал ей 3 года условно.

В Приморье женщину, которая сажала на цепь свою падчерицу, признали виновной в незаконном лишении свободы несовершеннолетней девочки.

Региональная прокуратура сообщает, что женщина воспитывала с малолетства дочь своего супруга. В марте 2018 года женщина неоднократно пристегивала девочку цепью к кровати, тем самым препятствовала несовершеннолетней девочке свободно перемещаться. Женщина объяснила, что 11-летняя девочка имеет расстройства, уходит из дома и занимается кражами.

Состоявшийся суд признал женщину виновной по статье "незаконное лишение свободы несовершеннолетней, не связанное с похищением". Он назначил ей 3 года условно с испытательном сроком 1,5 года.

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Фото: Piter.TV