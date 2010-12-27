В Москве женщина с двумя маленькими детьми выпала из окна на 9 этаже

Один из детей выжил, но находится в тяжелом состоянии.

В Москве женщина с детьми в возрасте 1 год и 3 года выпала с 9 этажа высотки.

Трагедия произошла в Бабушкинском районе столицы, сообщает телеграм-канал BAZA. Женщина и два маленьких ребенка в возрасте до 3 лет выпали из окна на 9 этаже. Женщина и один из детей погибли на месте. Второй ребенок выжил, медики борются за его жизнь.

Телеграм-канал 112 сообщает, что женщина вызывала на дом педиатра с жалобами на вялость детей. Дверь врачу женщина не открыла. Полиция разбирается в случившемся.

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Фото: Piter.TV