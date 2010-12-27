В Приморье дайвер двое суток провел в Японском море

В Приморье спустя два дня нашли пропавшего дайвера.
Региональное МЧС России сообщает, что житель посёлка Тавричанка 1988 года рождения нырял в снаряжении с аквалангом в районе мыса Вятлина на расстоянии 200 метров от берега с катера и пропал. В дежурную смену МЧС поступила просьба помочь найти пропавшего.
В течение двух дней поиск аквалангиста проводился спасателями Владивостокской городской службы спасения. Было дано оповещение проходящим мимо морским судам.
МЧС РФ по Приморскому краю.
В 8 часов утра 10 ноября мужчина был обнаружен экипажем проходящего судна "Тигр-2" в 17 км от берега в Уссурийском заливе. К половине 9го дайвера подняли из воды, а затем доставили в порт Владивостока, где его передали медикам. Состояние мужчины удовлетворительное. Дайвер рассказал, что когда находился на глубине, его унесло подводное течение.
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Фото:МЧС РФ по Приморскому краю.
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