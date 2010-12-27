  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Приморье дайвер двое суток провел в Японском море
Сегодня, 9:14
102
MShaffter

В Приморье дайвер двое суток провел в Японском море

0 0

Мужчина нырял со снаряжением с катера и пропал в пятницу.

 

В Приморье спустя два дня нашли пропавшего дайвера.

Региональное МЧС России сообщает, что житель посёлка Тавричанка 1988 года рождения нырял в снаряжении с аквалангом в районе мыса Вятлина на расстоянии 200 метров от берега с катера и пропал. В дежурную смену МЧС поступила просьба помочь найти пропавшего. 

В течение двух дней поиск аквалангиста проводился спасателями Владивостокской городской службы спасения. Было дано оповещение проходящим мимо морским судам.

МЧС РФ по Приморскому краю.

В 8 часов утра 10 ноября мужчина был обнаружен экипажем проходящего судна "Тигр-2" в 17 км от берега в Уссурийском заливе. К половине 9го дайвера подняли из воды, а затем доставили в порт Владивостока, где его передали медикам. Состояние мужчины удовлетворительное. Дайвер рассказал, что когда находился на глубине, его унесло подводное течение. 

Сегодня ранее: В Красноярске нашли тела утонувших в Енисее возлюбленных.

Фото:МЧС РФ по Приморскому краю.

 

Теги: новости приморья, новости россии, пропал дайвер, пропал человек, спасли дайвера
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости России,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии