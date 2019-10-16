Мать умершей от голода 3-летней девочки в Кирове признана вменяемой

В сети опубликовано видео, на котором показаны чудовищные условия, в которых провела свои последние дни трехгодовалая малышка.

Экспертиза установила, что 21-летняя Мария Пленкина, которая оставила свою 3-годовалую дочь умирать от голода, вменяема.

В Кирове в одной из квартир обнаружено тело трехлетней девочки без признаков насильственной смерти. По факту гибели ребенка возбуждено уголовное дело. Позднее появились результаты вскрытия: ребенок умер от обезвоживания.

Как удалось выяснить следствию, ребенок был найден бабушкой 20 февраля, которая пришла поздравить внучку с 3 годом рождения. Следствием была назначена экспертиза, для установления точной причины смерти ребенка. По результатам этой экспертизы стало известно, что малышка скончалась от обезвоживания.

На мать ребенка, 1997 года рождения возбуждено уголовное дело по статье " убийство малолетнего с особой жестокостью". Как сообщают соседи, ребенок часто оставался дома один на несколько дней. Участковый был в курсе происходящего, но никакие меры приняты не были. Мать погибшей девочки виновной себя не признает, сообщая, что она была уверена, что ребенок с бабушкой.

Сейчас стало известно, что в ходе расследования уголовного дела была проведена судебно-психиатрическая экспертиза, которая показала, что мать девочки вменяема и может нести ответственность за содеянное в полной мере. Кроме того, в телефоне подозреваемой нашли переписку, где она писала, что собиралась отдать ребенка в детдом.

Видео: Следак шепнул