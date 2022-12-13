В Петербурге вдвое чаще стали штрафовать продавцов нелегального алкоголя в 2022 году

Почти все случаи нелегальных продаж связаны с мелкой розницей.

В 2022 году в Северной столице составили 265 административных протоколов о нарушении требований к производству или обороту алкогольной продукции. Для сравнения, в 2018-ом таких протоколов было 116. Об этом пишет "Деловой Петербург" со ссылкой на ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

В ведомстве подчеркнули, что основная часть штрафов приходится на нарушителей, которые занимались продажей или производством алкоголя без необходимой для этого лицензии. Как подчеркнул гендиректор НП "Клуб профессионалов алкогольного рынка" Максим Черниговский, в Петербурге нелегальное спиртное продают именно в мелкой рознице.

По словам председателя совета НП "Союз малых предприятий Санкт-Петербурга" Владимира Меньшикова, 265 протоколов за год для большого города не является серьёзным поводом для беспокойства. То есть, тотальной угрозы здоровью граждан продавцы- нелегалы всё же не несут.

Ранее мы сообщили о том, что в Ленобласти задержали 70 мигрантов за нарушение миграционного законодательства.

Фото: Pxhere