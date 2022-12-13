В Ленобласти задержали 70 мигрантов за нарушение миграционного законодательства

В настоящее время решается вопрос об их выдворении с территории России.

В Петербурге и Ленинградской области были проведены профилактические мероприятия по выявлению иностранных граждан, нарушающих режим пребывания на территории Российской Федерации. Об этом сообщила пресс-служба Управления ФСБ России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

На территории одной из промышленных зон Гатчинского района выявлен факт массового проживания выходцев из регионов с повышенной террористической опасностью. В результате установлено более 70 лиц, нарушивших российское миграционное законодательство, в том числе находившихся на территории РФ незаконно.

В отношении них составлены административные протоколы по статье 18.8 КоАП РФ "Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в РФ либо пребывания в РФ". В настоящее время решается вопрос об их выдворении с территории России.

Ранее в Шушарах мигрант пытался задушить и совершил действия сексуального характера в отношении 18-летней девушки.

Видео: пресс-служба Управления ФСБ России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области