Владельца кафе на Биржевом переулке будут судить за незаконную продажу алкоголя

На своей нелегальной деятельности он заработал более 560 тысяч рублей.

В Петербурге под суд пойдет владелец кафе за продажу алкоголя без лицензии. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры города.

Согласно материалам дела, в период с августа 2017 года по февраль 2019 года мужчина продавал в своем кафе на Биржевом переулке спиртные напитки, не имея на то лицензии. За это время на своей незаконной деятельности он заработал более 560 тысяч рублей.

Прокуратура Василеостровского района уже утвердила обвинительное заключение и направила уголовное дело в районный суд для рассмотрения по существу.

Ранее мы писали, что группа рецидивистов устроила "кровавую драму" на улице Кржижановского.

Фото: Piter.TV